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США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку – 2»

Ведомости

Власти США и Германии достигли соглашения касательно дальнейшей реализации проекта строительства «Северного потока – 2». Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, о новой договоренности будет объявлено в ближайшие дни.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в середине июля, однако они не смогли уладить разногласия по данному проекту. Они сошлись во мнении о том, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей, и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. Вашингтон также выразил опасения из-за того, что запуск газопровода может увеличить зависимость ЕС от российского газа.

Однако переговоры между сторонами продолжились, и теперь Германия и США близки к заключению сделки, которая, по словам одного из источников, позволит избежать санкций против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — от введения которых Вашингтон пока воздерживается.

«Шансы неплохие. Мы ожидаем. что переговоры придут к логическому завершению в течение ближайших дней», — рассказал один из источников.

Детали соглашения пока неизвестны, однако, по данным источников, оно будет содержать положение об увеличении инвестиций в энергетическую отрасль Украины обеими сторонами, чтобы увеличить ее энергоэффективность и энергетическую безопасность.

В мае администрация Байдена пришла к выводу, что Nord Stream 2 и ее руководство занимаются подстанционной с точки зрения США деятельностью. Однако американские власти решили отложить введение санкций против компании в ожидании заключения сделки с Германией, отношения с которой ухудшились в период правления Дональда Трампа, и сейчас США не хотели бы дальнейшей эскалации, отмечает агентство.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим, и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.

Ранее по теме: В Киеве раскритиковали итоги переговоров Байдена и Меркель по «Северному потоку – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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