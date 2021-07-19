США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку – 2»
Власти США и Германии достигли соглашения касательно дальнейшей реализации проекта строительства «Северного потока – 2». Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, о новой договоренности будет объявлено в ближайшие дни.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в середине июля, однако они не смогли уладить разногласия по данному проекту. Они сошлись во мнении о том, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей, и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. Вашингтон также выразил опасения из-за того, что запуск газопровода может увеличить зависимость ЕС от российского газа.
Однако переговоры между сторонами продолжились, и теперь Германия и США близки к заключению сделки, которая, по словам одного из источников, позволит избежать санкций против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — от введения которых Вашингтон пока воздерживается.
«Шансы неплохие. Мы ожидаем. что переговоры придут к логическому завершению в течение ближайших дней», — рассказал один из источников.
Детали соглашения пока неизвестны, однако, по данным источников, оно будет содержать положение об увеличении инвестиций в энергетическую отрасль Украины обеими сторонами, чтобы увеличить ее энергоэффективность и энергетическую безопасность.
В мае администрация Байдена пришла к выводу, что Nord Stream 2 и ее руководство занимаются подстанционной с точки зрения США деятельностью. Однако американские власти решили отложить введение санкций против компании в ожидании заключения сделки с Германией, отношения с которой ухудшились в период правления Дональда Трампа, и сейчас США не хотели бы дальнейшей эскалации, отмечает агентство.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим, и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.