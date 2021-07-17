В Киеве раскритиковали итоги переговоров Байдена и Меркель по «Северному потоку – 2»
Украинские власти приветствуют стремление президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель урегулировать ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток – 2», однако фиксируют отсутствие какой-либо конкретики по итогам их переговоров, прошедших 15 июля.
«Мы благодарны им... за их заявления, что нельзя позволить России использовать "Северный поток – 2" как оружие, что Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Ранее Меркель и Байден в ходе совместной пресс-конференции заявили, что не сходятся во мнениях относительно «Северного потока – 2». Байден отметил, что к моменту его прихода на должность главы государства «Северный поток — 2» был завершен на 90%, поэтому введение санкций не имело никакого смысла. Более важным было работать с Меркель над вопросом, как та будет действовать, если Россия предпримет попытки «шантажировать» Украину отказом от транзита сырья через нее.
Меркель, в свою очередь, добавила, что они с американским коллегой пришли к разным оценкам того, что влечет за собой запуск «Северного потока — 2». При этом она гарантировала, что Украина останется страной, осуществляющей транзит газа. Она подчеркнула, что Германия предпримет активные действия, если Россия не будет уважать право Украины на транзит газа.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.