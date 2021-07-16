Байден и Меркель заявили о разных оценках проекта «Северный поток — 2»
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции заявили, что не сходятся во мнениях относительно проекта газопровода «Северный поток — 2». Стенограмма выступления политиков опубликована на сайте Белого дома.
«Мое мнение о «Северном потоке — 2» известно уже некоторое время. Хорошие друзья могут расходиться во мнениях», — заявил американский президент, комментируя их с Меркель позиции.
Байден отметил, что к моменту его прихода на должность главы государства «Северный поток — 2» был завершен на 90%, поэтому введение санкций не имело никакого смысла. Более важным было работать с Меркель над вопросом, как та будет действовать, если Россия предпримет попытки «шантажировать» Украину отказом от транзита сырья через нее.
«Поэтому мы с канцлером попросили наши команды рассмотреть практические меры, которые мы могли бы предпринять вместе, и изучить вопрос о том, укрепляется или ослабляются в результате действий России энергетическая безопасность Европы, безопасность Украины», — сказал президент США.
Меркель, в свою очередь, добавила, что они с американским коллегой пришли к разным оценкам того, что влечет за собой запуск «Северного потока — 2». При этом она гарантировала, что Украина останется страной, осуществляющей транзит газа.
«Мы пришли к разным оценкам того, что влечет за собой этот проект. Но позвольте мне сказать предельно ясно: наша идея остается в том, что Украина остается страной-транзитером природного газа», — сказала Меркель.
Она подчеркнула, что Германия предпримет активные действия, если Россия не будет уважать право Украины на транзит газа. «Таким образом, «Северный поток — 2» — это дополнительный проект и, безусловно, не проект по замене любого вида транзита через Украину», — резюмировала канцлер.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.