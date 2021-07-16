Байден и Меркель заявили о разных оценках проекта «Северный поток — 2»

Байден отметил, что к моменту его прихода на должность главы государства «Северный поток — 2» был завершен на 90%, поэтому введение санкций не имело никакого смысла. Более важным было работать с Меркель над вопросом, как та будет действовать, если Россия предпримет попытки «шантажировать» Украину отказом от транзита сырья через нее.