Меркель заявила о важности сохранения транзита газа через Украину

«Мы много работали — не только в Германии, кстати, но и во всей Европейской комиссии — в части России и Украины, вели переговоры по договору, который гарантирует, что до 2023 года и после него поставки газа сохранятся. По крайней мере, это то, что я слышала», — сказала она.