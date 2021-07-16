Меркель заявила о важности сохранения транзита газа через Украину
Поставки российского газа через Украину должны осуществляться и после 2023 г., заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Ее речь опубликована на сайте Белого дома.
«Мы много работали — не только в Германии, кстати, но и во всей Европейской комиссии — в части России и Украины, вели переговоры по договору, который гарантирует, что до 2023 года и после него поставки газа сохранятся. По крайней мере, это то, что я слышала», — сказала она.
Меркель заявила, что если эта договоренность не будет реализована, у Европейского союза (ЕС) имеется ряд инструментов, направленных против России, — санкции. В то же время канцлер выразила надежду, что предпринимать подобные шаги не придется.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.
США выступают против данного проекта. В Вашингтоне утверждают, что он является «плохой сделкой» и угрожает энергетической безопасности Европы. Киев полагает, что после запуска газопровода Москва откажется от транзита сырья через Украину, так что республика находится под угрозой. Президент России Владимир Путин 14 июля заявил, что страна будет выполнять свои обязательства по контракту по транзиту газа через Украину.
В конце 2019 г. Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики. В соответствии с договоренностями «Газпром» обязан забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на пять лет: в 2020 г. — 65 млрд куб. м, в 2021–2024 гг. — по 40 млрд куб. м.