Путин пообещал выполнить все обязательства по транзиту газа через Украину
Российская сторона будет выполнять свои обязательства по контракту по транзиту газа через Украину, заявил президент России Владимир Путин.
«Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Президент подчеркнул, что транзит газа через Украину и другие газовые вопросы не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине. На предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить работу газопровода «Северный поток – 2» на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» Путин заявил, что нормандский формат – это политическая площадка для обсуждения ситуации на юго-востоке страны, которая не имеет ничего общего с коммерческими проектами по транзиту газа.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности страны, так как после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» Россия откажется от транзита газа через страну. 13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток — 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на это ответил, что договор с Украиной на транзит газа в Европу будет действовать до его окончания, однако и после этого Россия не планирует отказываться от поставок через украинскую ГТС.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.