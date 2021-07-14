Путин пообещал выполнить все обязательства по транзиту газа через Украину

Президент подчеркнул, что транзит газа через Украину и другие газовые вопросы не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине. На предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить работу газопровода «Северный поток – 2» на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» Путин заявил, что нормандский формат – это политическая площадка для обсуждения ситуации на юго-востоке страны, которая не имеет ничего общего с коммерческими проектами по транзиту газа.