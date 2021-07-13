На Украине выступили за 15-летний контракт на транзит российского газа

Ранее Bloomberg сообщил, что Германия и США в следующем месяце планируют достичь соглашения, в соответствии с которым должны будут укрепить инфраструктуру Украины и компенсировать ей транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что «Северный поток — 2» идет в обход страны. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что стороны обсуждали способы того, как «гарантировать, что Россия не сможет использовать энергию в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще».