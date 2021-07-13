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На Украине выступили за 15-летний контракт на транзит российского газа

Ведомости

Приемлемым для Украины вариантом компенсации за запуск проекта «Северный поток — 2» может стать заключение 15-летнего контракта на транзит российского газа, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45–50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», — сказал он в интервью изданию «Лiга.Бизнес».

Ранее Bloomberg сообщил, что Германия и США в следующем месяце планируют достичь соглашения, в соответствии с которым должны будут укрепить инфраструктуру Украины и компенсировать ей транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что «Северный поток — 2» идет в обход страны. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что стороны обсуждали способы того, как «гарантировать, что Россия не сможет использовать энергию в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще».

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.

При этом в конце 2019 г. Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики. В соответствии с договоренностями, «Газпром» обязан забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на пять лет: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021–2024 гг. — по 40 млрд куб. м.

Ранее по теме: Зеленский заявил о расхождении взглядов с Меркель по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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