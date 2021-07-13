Зеленский заявил о расхождении взглядов с Меркель по «Северному потоку — 2»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него и канцлера Германии Ангелы Меркель разные взгляды относительно «Северного потока – 2».
«Да, у нас разные взгляды касательно "Северного потока", но, тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов», – сказал Зеленский журналистам по итогам встречи с Меркель (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил, что вскоре состоится встреча канцлера Германии и президента США Джо Байдена, в ходе которой будет обсуждаться влияние проекта на Европу и Украину.
Несмотря на расхождение взглядов по «Северному потоку – 2», президент остался доволен встречей с Меркель, которая длилась более четырех часов. Стороны также обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, проведение реформ и борьбу с коррупцией.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее рассказал журналистам о намерении украинского президента добиться остановки проекта «Северный поток – 2» в ходе переговоров с Меркель. Если Зеленскому не удастся остановить проект, то дальше речь может пойти «не о компенсациях, а об определенных гарантиях безопасности», которые, скорее всего, будут касаться возврата Украине ее «временно оккупированных» территорий, отметил он.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.