Зеленский заявил о расхождении взглядов с Меркель по «Северному потоку — 2»

«Да, у нас разные взгляды касательно "Северного потока", но, тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов», – сказал Зеленский журналистам по итогам встречи с Меркель (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил, что вскоре состоится встреча канцлера Германии и президента США Джо Байдена, в ходе которой будет обсуждаться влияние проекта на Европу и Украину.