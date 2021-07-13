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Зеленский заявил о расхождении взглядов с Меркель по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него и канцлера Германии Ангелы Меркель разные взгляды относительно «Северного потока – 2».

«Да, у нас разные взгляды касательно "Северного потока", но, тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов», – сказал Зеленский журналистам по итогам встречи с Меркель (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил, что вскоре состоится встреча канцлера Германии и президента США Джо Байдена, в ходе которой будет обсуждаться влияние проекта на Европу и Украину.

Несмотря на расхождение взглядов по «Северному потоку – 2», президент остался доволен встречей с Меркель, которая длилась более четырех часов. Стороны также обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, проведение реформ и борьбу с коррупцией.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее рассказал журналистам о намерении украинского президента добиться остановки проекта «Северный поток – 2» в ходе переговоров с Меркель. Если Зеленскому не удастся остановить проект, то дальше речь может пойти «не о компенсациях, а об определенных гарантиях безопасности», которые, скорее всего, будут касаться возврата Украине ее «временно оккупированных» территорий, отметил он.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.

Ранее по теме: Зеленский намерен убедить Меркель остановить «Северный поток — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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