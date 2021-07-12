Зеленский намерен убедить Меркель остановить «Северный поток — 2»

Если Зеленскому не удастся остановить проект, то дальше речь может пойти «не о компенсациях, а об определенных гарантиях безопасности», которые, скорее всего, будут касаться возврата Украине ее «временно оккупированных» территорий. «Я думаю, что на это мы можем променять», – добавил он. По мнению украинского президента, «Северный поток – 2» — это давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности, объяснил Никифоров.