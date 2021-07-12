Зеленский намерен убедить Меркель остановить «Северный поток — 2»
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток – 2» в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявил на брифинге его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
«Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект "Северный поток – 2", пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента», – сказал Никифоров, отвечая на вопрос о задачах визита украинского лидера в Берлин и переговоров с Меркель (цитата по ТАСС).
Если Зеленскому не удастся остановить проект, то дальше речь может пойти «не о компенсациях, а об определенных гарантиях безопасности», которые, скорее всего, будут касаться возврата Украине ее «временно оккупированных» территорий. «Я думаю, что на это мы можем променять», – добавил он. По мнению украинского президента, «Северный поток – 2» — это давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности, объяснил Никифоров.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условиями запуска «Северного потока – 2» должны быть «деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины». Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал это предложение «чушью», а официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что проект «Северный поток – 2» является коммерческим и выдвижение каких-либо условий для его запуска расценивается как нарушение рыночных принципов.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.