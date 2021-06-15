В Германии прокомментировали условия Украины по Крыму и «Северному потоку – 2»

Он отметил, что газопровод нужен Германии больше, чем России. Россия сможет поставлять газ в Китай, а Германия «поставит на колени всю свою индустрию», если перейдет на дорогой и грязный газ из США. «Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие, более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс», — подчеркнул Гердт.