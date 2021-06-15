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В Германии прокомментировали условия Украины по Крыму и «Северному потоку – 2»

Ведомости

Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал «чушью» предложение властей Украины «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым, сообщили «РИА Новости».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в своем аккаунте в Twitter, что условиями запуска «Северного потока – 2» должны быть «деокупация украинских территорий и энергобезопасность Украины».

«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла», — сказал Гердт.

Он отметил, что газопровод нужен Германии больше, чем России. Россия сможет поставлять газ в Китай, а Германия «поставит на колени всю свою индустрию», если перейдет на дорогой и грязный газ из США. «Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие, более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс», — подчеркнул Гердт.

Депутат добавил, что украинским властям нужен Крым как территория, однако им нет дела до населения полуострова.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.

Ранее по теме: МИД Украины допустил переговоры о компенсациях из-за «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных