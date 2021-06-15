В Германии прокомментировали условия Украины по Крыму и «Северному потоку – 2»
Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал «чушью» предложение властей Украины «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым, сообщили «РИА Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в своем аккаунте в Twitter, что условиями запуска «Северного потока – 2» должны быть «деокупация украинских территорий и энергобезопасность Украины».
«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла», — сказал Гердт.
Он отметил, что газопровод нужен Германии больше, чем России. Россия сможет поставлять газ в Китай, а Германия «поставит на колени всю свою индустрию», если перейдет на дорогой и грязный газ из США. «Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие, более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс», — подчеркнул Гердт.
Депутат добавил, что украинским властям нужен Крым как территория, однако им нет дела до населения полуострова.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.