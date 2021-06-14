МИД Украины допустил переговоры о компенсациях из-за «Северного потока – 2»
Украина готова вести переговоры о получении компенсаций в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью газете Die Welt.
«Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы это рассмотрим», — сказал он, добавив, что Киев может и не согласиться на то, что будет предложено.
Министр также заявил, что готовность Вашингтона добиться таких компенсаций для Киева в последнее время «значительно возросла».
Ранее в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину. Он рассказал, что в течение ближайших пяти лет Россия будет прокачивать через Украину до 40 млрд куб. м газа. По словам президента, в лучшие годы через Украину проходило до 200 млрд куб. м газа.
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является козырем России против Украины. В интервью французской газете Le Figaro он сказал, что расценивает строительство газопровода как энергетическую войну, в которой Украина проиграет в случае завершения строительства.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.