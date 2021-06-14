МИД Украины допустил переговоры о компенсациях из-за «Северного потока – 2»

Ранее в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину. Он рассказал, что в течение ближайших пяти лет Россия будет прокачивать через Украину до 40 млрд куб. м газа. По словам президента, в лучшие годы через Украину проходило до 200 млрд куб. м газа.