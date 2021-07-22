Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины
Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на Украину, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
В жалобе обращается внимание на ответственность украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г., а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции»; подавление свободы слова и преследование инакомыслящих путем запрета работы СМИ и интернет-платформ, преследования журналистов, политиков и простых граждан; дискриминацию русскоговорящего населения, российских компаний и предпринимателей, вытеснение использования русского языка из общественной сферы.
Генпрокуратура также отмечает, что Украина блокирует подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишает права жителей юго-востока страны участвовать в выборах в центральные органы власти и отказывается сотрудничать с российскими следственными органам в расследовании преступлений. В частности, в расследовании крушения самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии» вследствие «незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий».
«Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил», — говорится в сообщении прокуратуры. Россия требует немедленно возобновить подачу воды в Крым, восстановить права национальных и языковых меньшинств, возобновить телевещание на русском языке и разблокировать российские СМИ.