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Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины

Ведомости

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на Украину, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В жалобе обращается внимание на ответственность украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Киеве и Одессе в 2014 г., а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции»; подавление свободы слова и преследование инакомыслящих путем запрета работы СМИ и интернет-платформ, преследования журналистов, политиков и простых граждан; дискриминацию русскоговорящего населения, российских компаний и предпринимателей, вытеснение использования русского языка из общественной сферы.

Генпрокуратура также отмечает, что Украина блокирует подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишает права жителей юго-востока страны участвовать в выборах в центральные органы власти и отказывается сотрудничать с российскими следственными органам в расследовании преступлений. В частности, в расследовании крушения самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии» вследствие «незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий».

«Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил», — говорится в сообщении прокуратуры. Россия требует немедленно возобновить подачу воды в Крым, восстановить права национальных и языковых меньшинств, возобновить телевещание на русском языке и разблокировать российские СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных