Саакашвили назвал решение для Украины после запуска «Северного потока — 2»
После запуска «Северного потока — 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы, заявил глава исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».
«То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока — 2" будет уменьшаться, это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород», — сказал Саакашвили (цитата по «РИА Новости»).
Он усомнился в сохранении транзита российского газа через Украину после ввода газопровода в эксплуатацию. Саакашвили также заявил, что Россия якобы хочет «перекрыть» для Украины Черное море, так как именно на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.
В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг.