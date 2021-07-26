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Песков ответил на протест Японии после поездки Мишустина на Курилы

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протест Японии после посещения председателем правительства острова Итуруп.

«Это председатель правительства РФ, и он посещает те регионы, которые считает необходимым и на развитие которых, в том числе и с нашими партнерами, работает», — сказал представитель Кремля журналистам. При этом он подчеркнул, что с российской стороны есть политическая воля на развитие отношений с Японией. Москва ценит экономическое и инвестиционное взаимодействие с Токио и рассчитывает, что оно будет продолжаться, добавил Песков.

«Чтобы точку в этой истории поставить, нужен мирный договор. На протяжении многих лет в том числе и президентом Путиным прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», — добавил он.

Ранее Михаил Мишустин в рамках визита на Итуруп заявил, что российское правительство предложило создать на Курилах свободную таможенную зону и освободить большинство видов деятельности от основных налогов.

26 июля министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Михаила Галузина для выражения протеста в связи с поездкой Мишустина.

Ранее по теме: МИД Японии вызвал посла России после предложения Москвы по Курилам
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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