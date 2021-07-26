Песков ответил на протест Японии после поездки Мишустина на Курилы
Премьер-министр России Михаил Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протест Японии после посещения председателем правительства острова Итуруп.
«Это председатель правительства РФ, и он посещает те регионы, которые считает необходимым и на развитие которых, в том числе и с нашими партнерами, работает», — сказал представитель Кремля журналистам. При этом он подчеркнул, что с российской стороны есть политическая воля на развитие отношений с Японией. Москва ценит экономическое и инвестиционное взаимодействие с Токио и рассчитывает, что оно будет продолжаться, добавил Песков.
«Чтобы точку в этой истории поставить, нужен мирный договор. На протяжении многих лет в том числе и президентом Путиным прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», — добавил он.
Ранее Михаил Мишустин в рамках визита на Итуруп заявил, что российское правительство предложило создать на Курилах свободную таможенную зону и освободить большинство видов деятельности от основных налогов.
26 июля министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Михаила Галузина для выражения протеста в связи с поездкой Мишустина.