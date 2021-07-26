Песков ответил на протест Японии после поездки Мишустина на Курилы

«Это председатель правительства РФ, и он посещает те регионы, которые считает необходимым и на развитие которых, в том числе и с нашими партнерами, работает», — сказал представитель Кремля журналистам. При этом он подчеркнул, что с российской стороны есть политическая воля на развитие отношений с Японией. Москва ценит экономическое и инвестиционное взаимодействие с Токио и рассчитывает, что оно будет продолжаться, добавил Песков.