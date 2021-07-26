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МИД Японии вызвал посла России после предложения Москвы по Курилам

Ведомости

Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Михаила Галузина для выражения протеста в связи с поездкой премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп, сообщило агентство Kyodo. По данным издания, с послом встретится замглавы МИД Такэо Мори.

Источники Kyodo в правительстве Японии сообщили, что Токио перед поездкой Мишустина попросил Москву не посещать Итуруп. Визит Мишустина на южнокурильский остров Итуруп стал первой поездкой премьер-министра на остров с поездки туда Дмитрия Медведева в августе 2019 г.

Ранее правительство России предложило создать на Курилах свободную таможенную зону и освободить большинство видов деятельности от основных налогов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочего визита на Итуруп, писал ТАСС.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил. О подробностях он не сообщил. Мишустин рассказал, что власти России обсуждают введение на Курилах режима свободной таможенной зоны.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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