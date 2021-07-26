Мишустин рассказал о планах введения свободной таможенной зоны на Курилах
Российские власти обсуждают возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курильских островах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли.
«Мы обсуждаем на сегодняшний день, в первую очередь, возможности введения здесь режима свободной таможенной территории», — рассказал Мишустин (цитата по ТАСС). Он пояснил, что такая мера нужна, чтобы помочь предприятиям импортировать нужное оборудование и товары.
Также власти обсуждают освобождение инвесторов на Курилах от части налогов, в том числе налога на прибыль, добавленную стоимость, имущество, землю и транспорт. Мишустин рассказал, что перед поездкой обсуждал с президентом России Владимиром Путиным меры, которые позволят повысить эффективность экономической деятельности на Курильских островах, и по возвращении будет советоваться с президентом о том, какие меры ввести.
Ранее Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил. О подробностях он не сообщил.