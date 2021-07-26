Мишустин рассказал о планах введения свободной таможенной зоны на Курилах

Также власти обсуждают освобождение инвесторов на Курилах от части налогов, в том числе налога на прибыль, добавленную стоимость, имущество, землю и транспорт. Мишустин рассказал, что перед поездкой обсуждал с президентом России Владимиром Путиным меры, которые позволят повысить эффективность экономической деятельности на Курильских островах, и по возвращении будет советоваться с президентом о том, какие меры ввести.