Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил
Президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов, передает пресс-служба Кремля.
«То, о чем мы (с премьер-министром Михаилом Мишустиным – прим. ред.) говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности», – сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
Президент напомнил, что Россия давно организует с японскими партнерами работу по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности. «Мы с вами это обсуждали, есть хорошие наработки, у вас предложения есть очень хорошие», – сказал Путин, обращаясь к Мишустину.
Глава российского государства также выразил надежду на то, что по итогам рабочей поездки премьера на Дальний Восток и оценки ситуации на месте эти предложения будут окончательно сформулированы и реализованы.