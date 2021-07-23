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Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

Ведомости

Президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов, передает пресс-служба Кремля.

«То, о чем мы (с премьер-министром Михаилом Мишустиным – прим. ред.) говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности», – сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Президент напомнил, что Россия давно организует с японскими партнерами работу по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности. «Мы с вами это обсуждали, есть хорошие наработки, у вас предложения есть очень хорошие», – сказал Путин, обращаясь к Мишустину.

Глава российского государства также выразил надежду на то, что по итогам рабочей поездки премьера на Дальний Восток и оценки ситуации на месте эти предложения будут окончательно сформулированы и реализованы.

Ранее по теме: Лавров рассказал о «нервной реакции» Японии на деятельность России на Курилах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных