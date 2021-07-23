Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

Президент напомнил, что Россия давно организует с японскими партнерами работу по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности. «Мы с вами это обсуждали, есть хорошие наработки, у вас предложения есть очень хорошие», – сказал Путин, обращаясь к Мишустину.