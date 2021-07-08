Лавров рассказал о «нервной реакции» Японии на деятельность России на Курилах

«Конечно, делу не помогает постоянная очень нервная реакция японцев, когда мы развиваем Курильские острова, либо проводим там какие-то учения, либо укрепляем обороноспособность этого нашего рубежа, либо посещает кто-то из российского правительства один из четырех или сразу все острова. Нам это непонятно, и мы очень жестко каждый раз реагируем, напоминая японцам, что это — неотъемлемая часть территории Российской Федерации, которая вошла в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН», — сказал глава ведомства.