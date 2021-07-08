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Лавров рассказал о «нервной реакции» Японии на деятельность России на Курилах

Ведомости

Япония демонстрирует нервную реакцию на деятельность России на Курильских островах, что не способствует заключению мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время лекции в Дальневосточном федеральном университете, трансляция которой велась на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Конечно, делу не помогает постоянная очень нервная реакция японцев, когда мы развиваем Курильские острова, либо проводим там какие-то учения, либо укрепляем обороноспособность этого нашего рубежа, либо посещает кто-то из российского правительства один из четырех или сразу все острова. Нам это непонятно, и мы очень жестко каждый раз реагируем, напоминая японцам, что это — неотъемлемая часть территории Российской Федерации, которая вошла в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что сейчас основная задача для стран — заключить мирный договор. По мнению Москвы, такой документ должен быть нацелен в будущее и направлен на комплексное обеспечения двустороннего сотрудничества в экономической, гуманитарной и внешнеполитической сферах.

В то же время в Токио видят мирный договор как способ решения так называемой территориальной проблемы, которая не существует для России, пояснил Лавров. «Но мирный договор, конечно, было бы неплохо подписать», — резюмировал министр.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

Ранее по теме: МИД прокомментировал публикацию о планах СССР передать Японии часть Курил

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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