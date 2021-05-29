МИД прокомментировал публикацию о планах СССР передать Японии часть Курил
Изучение и комментирование письменных источников – прерогатива историков. Так МИД России прокомментировал публикацию Kyodo о том, что СССР в в 1970-х гг. рассматривал возможность передачи Японии двух из четырех южнокурильских островов.
«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», — рассказали в министерстве в беседе с «РИА Новости».
В МИДе добавили, что и советские, и российские дипломаты придерживались позиции, согласно которой Курилы вошли в состав России по итогам Второй мировой войны на законных основаниях, и переданы быть не могут.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.