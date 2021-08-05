В Дании рассказали о временно потерявшей ход российской подлодке
По информации датских моряков, рядом с островом Сейерё подлодка, которая шла в надводном положении, потеряла ход. «Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдет в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины «Орел» класса Оскар II возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейерё», — рассказали моряки.
Российскую подлодку начало сносить в сторону острова, когда между ней и сушей осталось около двух морских миль. Датчане предложили экипажу подлодки помощь, но россияне вежливо отказались. Буксир «Алтай» начал готовиться к буксировке подводного крейсера. Через некоторое время россиянам удалось устранить неполадки, и подлодка смогла двигаться дальше.
Ни российская, ни датская сторона не дали официального подтверждения данной информации.
Подлодка «Орел» входит в один класс с подводным крейсером «Курск», который погиб в августе 2000 года в Баренцевом море. Корабли построены по проекту 949А «Антей».