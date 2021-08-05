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В Дании рассказали о временно потерявшей ход российской подлодке

Ведомости

Российский атомный подводный крейсер «Орел» временно потерял ход недалеко от датского острова Сейерё, сообщили в Facebook моряки датского военного крейсера Diana. Корабль занимался патрулированием и сопровождал подлодку, которая направлялась из Санкт-Петербурга к Кольскому полуострову.

По информации датских моряков, рядом с островом Сейерё подлодка, которая шла в надводном положении, потеряла ход. «Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдет в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины «Орел» класса Оскар II возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейерё», — рассказали моряки.

Российскую подлодку начало сносить в сторону острова, когда между ней и сушей осталось около двух морских миль. Датчане предложили экипажу подлодки помощь, но россияне вежливо отказались. Буксир «Алтай» начал готовиться к буксировке подводного крейсера. Через некоторое время россиянам удалось устранить неполадки, и подлодка смогла двигаться дальше.

Ни российская, ни датская сторона не дали официального подтверждения данной информации.

Подлодка «Орел» входит в один класс с подводным крейсером «Курск», который погиб в августе 2000 года в Баренцевом море. Корабли построены по проекту 949А «Антей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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