В Дании рассказали о временно потерявшей ход российской подлодке

По информации датских моряков, рядом с островом Сейерё подлодка, которая шла в надводном положении, потеряла ход. «Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдет в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины «Орел» класса Оскар II возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейерё», — рассказали моряки.