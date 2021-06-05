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СМИ сообщили о возврате Индией арендованной у России подлодки

Ведомости

Атомная подлодка «Нерпа», арендованная Индией в 2012 г., вернется в Россию, пишет Hindustan Times.

По информации издания, подлодка, эксплуатировавшаяся Индией под именем Chakra II, возвращается в связи с приближением срока окончания аренды, однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV, у индийской стороны возникли проблемы с обслуживанием субмарины, в том числе и силовой установки.

Отмечается, что сейчас подлодка в сопровождении российских и индийских кораблей движется во Владивосток. Как отмечают Hindustan Times, Индия в 2019 г. договорилась об аренде еще одной российской атомной подлодки сроком на десять лет. При этом в 2019 г. индийские СМИ писали о намерении ВМС страны продлить срок аренды Chakra II на пять лет в 2022 г.  Впервые название Chakra было присвоено советской атомной подлодке проекта 670, которая передавалась в аренду ВМС Индии в 1988–1990 гг.

Ранее по теме: Индия получила от России завод по производству автоматов и вскоре получит атомную подлодку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных