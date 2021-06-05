СМИ сообщили о возврате Индией арендованной у России подлодки

Отмечается, что сейчас подлодка в сопровождении российских и индийских кораблей движется во Владивосток. Как отмечают Hindustan Times, Индия в 2019 г. договорилась об аренде еще одной российской атомной подлодки сроком на десять лет. При этом в 2019 г. индийские СМИ писали о намерении ВМС страны продлить срок аренды Chakra II на пять лет в 2022 г. Впервые название Chakra было присвоено советской атомной подлодке проекта 670, которая передавалась в аренду ВМС Индии в 1988–1990 гг.