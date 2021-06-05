СМИ сообщили о возврате Индией арендованной у России подлодки
Атомная подлодка «Нерпа», арендованная Индией в 2012 г., вернется в Россию, пишет Hindustan Times.
По информации издания, подлодка, эксплуатировавшаяся Индией под именем Chakra II, возвращается в связи с приближением срока окончания аренды, однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV, у индийской стороны возникли проблемы с обслуживанием субмарины, в том числе и силовой установки.
Отмечается, что сейчас подлодка в сопровождении российских и индийских кораблей движется во Владивосток. Как отмечают Hindustan Times, Индия в 2019 г. договорилась об аренде еще одной российской атомной подлодки сроком на десять лет. При этом в 2019 г. индийские СМИ писали о намерении ВМС страны продлить срок аренды Chakra II на пять лет в 2022 г. Впервые название Chakra было присвоено советской атомной подлодке проекта 670, которая передавалась в аренду ВМС Индии в 1988–1990 гг.