Индия получила от России завод по производству автоматов и вскоре получит атомную подлодку
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Индийское издание The Economic Times сообщило в понедельник, что 7 марта ожидается подписание контракта по проекту Chakra III на поставку в лизинг ВМС Индии российской многоцелевой атомной подводной лодки проекта 971 из состава ВМФ России, которая в настоящее время находится на судоремонтном заводе в Северодвинске. По данным издания, стоимость контракта может составить около $3 млрд со сдачей в 2025 г. В то же время, по информации The Economic Times, в 2022 г. ожидается продление на пять лет лизинга находящейся в составе ВМС Индии атомной подлодки Chakra II («Нерпа» в российском ВМФ, передана ВМС Индии в 2012 г.). Впервые название Chakra было присвоено советской атомной подлодке проекта 670, которая передавалась в аренду ВМС Индии в 1988–1990 гг.
Источник в российской оборонной промышленности подтвердил, что описанная изданием сделка близка к заключению. Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев отказался.
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