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Шойгу сообщил о центрах антироссийской пропаганды в Варшаве, Риге и Таллине

Ведомости

Центры пропаганды для ведения подрывной информационной работы в России созданы в Варшаве, Риге и Таллине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с коллективом предприятия «Красмаш».

«В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба Минобороны. Он отметил, что эти центры распространяют разные слухи и от них исходят «не самые лучшие ароматы».

Такие центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют, в том числе среди россиян, тех, «кто ничего хорошего не пишет», и затем приглашают их на работу за стипендии. В России подобных центров нет, подчеркнул министр.

В ноябре 2020 г. директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы западных стран около года назад обсуждали принесение в жертву одного из лидеров оппозиции России, чтобы «оживить угасшее протестное движение», которое «совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных