Шойгу сообщил о центрах антироссийской пропаганды в Варшаве, Риге и Таллине
Центры пропаганды для ведения подрывной информационной работы в России созданы в Варшаве, Риге и Таллине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с коллективом предприятия «Красмаш».
«В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба Минобороны. Он отметил, что эти центры распространяют разные слухи и от них исходят «не самые лучшие ароматы».
Такие центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют, в том числе среди россиян, тех, «кто ничего хорошего не пишет», и затем приглашают их на работу за стипендии. В России подобных центров нет, подчеркнул министр.
В ноябре 2020 г. директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы западных стран около года назад обсуждали принесение в жертву одного из лидеров оппозиции России, чтобы «оживить угасшее протестное движение», которое «совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке».