Посла России вызвали в МИД Ирана из-за «спорного» фото с британским коллегой

«Нужно ли мне напоминать всем, что август 2021 года — это не август 1941 года и не декабрь 1943 года. Иранский народ показал, что его судьба никогда не может зависеть от решений, принимаемых в иностранных посольствах или иностранными державами», — написал он на своей странице в Twitter.