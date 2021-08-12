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Посла России вызвали в МИД Ирана из-за «спорного» фото с британским коллегой

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало посла России в Тегеране Левана Джагаряна для получения разъяснений по поводу фото последнего с новым британским послом в Тегеране Саймоном Шерклиффом на лестнице, где проходила Тегеранская конференция 1943 г. На той встрече лидеров России, США и Великобритании в числе прочего была приняла «Декларация об Иране», где государства заявили о поддержке полной независимости, суверенитета и территориальной неприкосновенности Ирана.

Тогда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль сфотографировались вместе сидящими в креслах на «исторической лестнице». Джагарян и Шерклифф повторили этот кадр, оставив пустым кресло американского представителя в центре.

В МИД Ирана посчитали фото «спорным». Накануне глава внешнеполитического ведомства этой страны Джавад Зариф назвал снимок «неуместным.

«Нужно ли мне напоминать всем, что август 2021 года — это не август 1941 года и не декабрь 1943 года. Иранский народ показал, что его судьба никогда не может зависеть от решений, принимаемых в иностранных посольствах или иностранными державами», — написал он на своей странице в Twitter.

Позже на странице российского посольства заявили, что фото не несет в себе «никакого антииранского контекста». 

«Мы не собирались оскорблять чувства дружественного иранского народа. Единственный смысл в том, что эта фотография должна отдать дань совместным усилиям союзных государств по борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны. Иран — наш друг и сосед, и мы будем продолжать укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», — говорится в заявлении дипмиссии. Те же объяснения дал в иранском МИДе сегодня Джагарян.

В министерстве, в свою очередь, указали на дружественные отношение между Россией и Ираном, пояснив, что размещение подобного снимка было неприемлемым. Иранский дипломат подчеркнул, что послам следует уделять должное внимание историческим, политическим и культурным соображениям принимающей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных