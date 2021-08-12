Посла России вызвали в МИД Ирана из-за «спорного» фото с британским коллегой
Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало посла России в Тегеране Левана Джагаряна для получения разъяснений по поводу фото последнего с новым британским послом в Тегеране Саймоном Шерклиффом на лестнице, где проходила Тегеранская конференция 1943 г. На той встрече лидеров России, США и Великобритании в числе прочего была приняла «Декларация об Иране», где государства заявили о поддержке полной независимости, суверенитета и территориальной неприкосновенности Ирана.
Тогда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль сфотографировались вместе сидящими в креслах на «исторической лестнице». Джагарян и Шерклифф повторили этот кадр, оставив пустым кресло американского представителя в центре.
🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021
В МИД Ирана посчитали фото «спорным». Накануне глава внешнеполитического ведомства этой страны Джавад Зариф назвал снимок «неуместным.
«Нужно ли мне напоминать всем, что август 2021 года — это не август 1941 года и не декабрь 1943 года. Иранский народ показал, что его судьба никогда не может зависеть от решений, принимаемых в иностранных посольствах или иностранными державами», — написал он на своей странице в Twitter.
Позже на странице российского посольства заявили, что фото не несет в себе «никакого антииранского контекста».
«Мы не собирались оскорблять чувства дружественного иранского народа. Единственный смысл в том, что эта фотография должна отдать дань совместным усилиям союзных государств по борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны. Иран — наш друг и сосед, и мы будем продолжать укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», — говорится в заявлении дипмиссии. Те же объяснения дал в иранском МИДе сегодня Джагарян.
В министерстве, в свою очередь, указали на дружественные отношение между Россией и Ираном, пояснив, что размещение подобного снимка было неприемлемым. Иранский дипломат подчеркнул, что послам следует уделять должное внимание историческим, политическим и культурным соображениям принимающей страны.