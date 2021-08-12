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Единоросс Турчак защитил Совет Федерации от критики справоросса Миронова

Ведомости

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что когда лидер «Справедливой России» Сергей Миронов работал спикером палаты, Совет Федерации «преследовал личные политические интересы его председателя», в том числе, когда он не согласовывал по полгода сенаторов. К Совету Федерации «относились без должного уважения».

Миронов занимал должность председателя верхней палаты парламента с 2001 по 2011 гг., после этого перешел в Госдуму, сейчас возглавляет фракцию «Справедливой России», баллотируется на новый срок. По словам Турчака, «при Валентине Ивановне [Матвиенко, сменившей Миронова на посту спикера верхней палаты] политический авторитет Совета Федерации стал соответствовать его конституционному статусу».

Турчак подчеркнул, что Матвиенко создала «палату регионов», которая бьется за интересы субъектов и оказывает им поддержку. Сейчас Турчак работает первым заместителем председателя Совета Федерации.

Источник, близкий к «Справедливой России», заявил «Ведомостям», что слова Турчака – это реакция на интервью Миронова, ранее опубликованное в Znak.com, «защита своих».

Сам Миронов сказал, что теперь в Совете Федерации «стало скучновато». По его словам, туда «ссылают» губернаторов, «которые отработали» и которым при этом «не светит Лефортово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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