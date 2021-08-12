Единоросс Турчак защитил Совет Федерации от критики справоросса Миронова

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что когда лидер «Справедливой России» Сергей Миронов работал спикером палаты, Совет Федерации «преследовал личные политические интересы его председателя», в том числе, когда он не согласовывал по полгода сенаторов. К Совету Федерации «относились без должного уважения».