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Более 40 человек сообщили о визитах правоохранителей после слива баз Навального

Ведомости

Сотрудники полиции начали обходить квартиры граждан, которые указывали свои личные данные на различных проектах Алексея Навального. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на юриста общественной организации «ОВД-инфо» Марию Чащилову.

«Нам с 12 ночи в правовой бот «ОВД-инфо» поступило одновременно несколько заявок от разных людей о том, что к ним приходят полицейские, задают вопросы», – сказала Чалищева. Таких сообщений уже 44, добавила она.

Вопросы сотрудников правоохранительных органов связаны с причинами финансовой поддержки гражданами Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов, а также признан экстремистским и запрещен в России), их просят написать объяснение, сказала Чалищева. Как правило, силовики ссылаются на базу, которая была слита в интернет, отметила юрист.

Ранее в Telegram-канале «ОВД-инфо» сообщалось со ссылкой на одного из граждан, к которым пришли силовики, что его якобы просили написать заявление на Алексея Навального за незаконную передачу персональных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных