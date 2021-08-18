Более 40 человек сообщили о визитах правоохранителей после слива баз Навального
Сотрудники полиции начали обходить квартиры граждан, которые указывали свои личные данные на различных проектах Алексея Навального. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на юриста общественной организации «ОВД-инфо» Марию Чащилову.
«Нам с 12 ночи в правовой бот «ОВД-инфо» поступило одновременно несколько заявок от разных людей о том, что к ним приходят полицейские, задают вопросы», – сказала Чалищева. Таких сообщений уже 44, добавила она.
Вопросы сотрудников правоохранительных органов связаны с причинами финансовой поддержки гражданами Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов, а также признан экстремистским и запрещен в России), их просят написать объяснение, сказала Чалищева. Как правило, силовики ссылаются на базу, которая была слита в интернет, отметила юрист.
Ранее в Telegram-канале «ОВД-инфо» сообщалось со ссылкой на одного из граждан, к которым пришли силовики, что его якобы просили написать заявление на Алексея Навального за незаконную передачу персональных данных.