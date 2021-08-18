Более 40 человек сообщили о визитах правоохранителей после слива баз Навального

Вопросы сотрудников правоохранительных органов связаны с причинами финансовой поддержки гражданами Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов, а также признан экстремистским и запрещен в России), их просят написать объяснение, сказала Чалищева. Как правило, силовики ссылаются на базу, которая была слита в интернет, отметила юрист.