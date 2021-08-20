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Климкин оценил последствия выхода США из Афганистана для Украины

Ведомости

Неудача США в борьбе за демократию в Афганистане может привести к свертыванию аналогичных процессов в других странах, сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Facebook.

«Неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию и (президента РФ Владимира) Путина. А американские трудности в Афганистане непременно вернутся нам бумерангом», — написал он.

При это бывший министр отметил, что США вошли в Афганистан, чтобы победить (запрещенную в России организацию) Аль-Каиду. Эта задача, по словам Климкина, частично решена. «А вот борьба "за" новый Афганистан проиграна. Теперь посмотрите на нас, на Украину. Борьба за то, чтобы остановить Путина, выиграна. Конечно далеко не окончательно. А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, нет», — сказал Климкин.

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15 августа боевики запрещенной в России группировки «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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