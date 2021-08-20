Климкин оценил последствия выхода США из Афганистана для Украины

При это бывший министр отметил, что США вошли в Афганистан, чтобы победить (запрещенную в России организацию) Аль-Каиду. Эта задача, по словам Климкина, частично решена. «А вот борьба "за" новый Афганистан проиграна. Теперь посмотрите на нас, на Украину. Борьба за то, чтобы остановить Путина, выиграна. Конечно далеко не окончательно. А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, нет», — сказал Климкин.