В Москве началась встреча Путина и Меркель
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры с участием узкого состава делегаций двух стран проходят в Большом Кремлевском дворце.
«У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. Так что я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с Вашим решением не избираться дальше в качестве Федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным, деловым содержанием», — сказал Путин в начале встречи.
По словам главы государства, ФРГ остается одним из основных партнеров России как в Европе, так и мире в целом: после Китая, Берлин является вторым торгово-экономическим партнером Москвы. Товарооборот между странами после спада в 2020 г. в первом полугодии текущего года демонстрирует почти двукратное увеличение, подчеркнул российский лидер.
«У нас работают все механизмы – различные группы, форумы. Сейчас проходит Год Германии в России, год, связанный с развитием экономики. Мы постоянно находимся на телефонном контакте», — добавил Путин.
В свою очередь, Меркель в начале встречи сообщила о планах обсудить с российским лидером вопросы гражданского общества, работы некоммерческих организаций, ситуацию в Афганистане и др.
«Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом. Как я уже сказала, у нас есть о чём говорить, начиная с двусторонних отношений, потом, конечно, много вопросов международной повестки дня», — сказала канцлер ФРГ.
Рабочий визит Ангелы Меркель проходит в преддверии выборов нового канцлера ФРГ. В октябре 2018 г. она заявила, что не собирается переизбираться на пост канцлера страны. Четвертый срок Меркель на этой должности закончится в 2021 г. Пост канцлера Меркель заняла в 2005 г.
22 августа, спустя два дня после встречи с Путиным, Меркель проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По итогам встречи с Меркель в июле украинский президент заявил, что у него и канцлера Германии разные взгляды на проект строительства газопровода «Северный поток – 2».