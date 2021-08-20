Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

В Москве началась встреча Путина и Меркель

Ведомости

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры с участием узкого состава делегаций двух стран проходят в Большом Кремлевском дворце.

«У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. Так что я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с Вашим решением не избираться дальше в качестве Федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным, деловым содержанием», — сказал Путин в начале встречи.

По словам главы государства, ФРГ остается одним из основных партнеров России как в Европе, так и мире в целом: после Китая, Берлин является вторым торгово-экономическим партнером Москвы. Товарооборот между странами после спада в 2020 г. в первом полугодии текущего года демонстрирует почти двукратное увеличение, подчеркнул российский лидер.

«У нас работают все механизмы – различные группы, форумы. Сейчас проходит Год Германии в России, год, связанный с развитием экономики. Мы постоянно находимся на телефонном контакте», — добавил Путин.

В свою очередь, Меркель в начале встречи сообщила о планах обсудить с российским лидером вопросы гражданского общества, работы некоммерческих организаций, ситуацию в Афганистане и др.

«Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом. Как я уже сказала, у нас есть о чём говорить, начиная с двусторонних отношений, потом, конечно, много вопросов международной повестки дня», — сказала канцлер ФРГ.

Рабочий визит Ангелы Меркель проходит в преддверии выборов нового канцлера ФРГ. В октябре 2018 г. она заявила, что не собирается переизбираться на пост канцлера страны. Четвертый срок Меркель на этой должности закончится в 2021 г. Пост канцлера Меркель заняла в 2005 г.

22 августа, спустя два дня после встречи с Путиным, Меркель проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По итогам встречи с Меркель в июле украинский президент заявил, что у него и канцлера Германии разные взгляды на проект строительства газопровода «Северный поток – 2».

Ранее по теме: Путин проведет переговоры с Меркель перед выборами нового канцлера ФРГ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных