В Москве началась встреча Путина и Меркель

«Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом. Как я уже сказала, у нас есть о чём говорить, начиная с двусторонних отношений, потом, конечно, много вопросов международной повестки дня», — сказала канцлер ФРГ.