Путин проведет переговоры с Меркель перед выборами нового канцлера ФРГ
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в Москве 20 августа в преддверии выборов нового канцлера ФРГ.
«20 августа в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», – сообщала ранее пресс-служба Кремля. В ходе встречи лидеры обсудят ситуацию на Украине, в Белоруссии и Афганистане, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Кроме того, будет затронута тема «Северного потока – 2». Как отметил Зайберт, для Германии очень важно, чтобы транзитером российского газа в будущем оставалась Украина.
22 августа, спустя два дня после встречи с Путиным, Меркель проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По итогам встречи с Меркель в июле украинский президент заявил, что у него и канцлера Германии разные взгляды относительно «Северного потока – 2».
Оба визита Меркель состоятся в преддверии выборов нового канцлера ФРГ. В октябре 2018 г. Меркель заявила, что не собирается переизбираться на пост канцлера Германии после того, как в 2021 г. закончится ее четвертый срок в этой должности. Причиной решения стали неудачи Христианско-демократического союза (ХДС) на последних нескольких региональных выборах. Пост канцлера Меркель заняла в 2005 г. и была переизбрана на четвертый срок в марте 2018 г.