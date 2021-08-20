Путин проведет переговоры с Меркель перед выборами нового канцлера ФРГ

Оба визита Меркель состоятся в преддверии выборов нового канцлера ФРГ. В октябре 2018 г. Меркель заявила, что не собирается переизбираться на пост канцлера Германии после того, как в 2021 г. закончится ее четвертый срок в этой должности. Причиной решения стали неудачи Христианско-демократического союза (ХДС) на последних нескольких региональных выборах. Пост канцлера Меркель заняла в 2005 г. и была переизбрана на четвертый срок в марте 2018 г.