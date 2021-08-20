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Путин проведет переговоры с Меркель перед выборами нового канцлера ФРГ

Ведомости

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в Москве 20 августа в преддверии выборов нового канцлера ФРГ.

«20 августа в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», – сообщала ранее пресс-служба Кремля. В ходе встречи лидеры обсудят ситуацию на Украине, в Белоруссии и Афганистане, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Кроме того, будет затронута тема «Северного потока – 2». Как отметил Зайберт, для Германии очень важно, чтобы транзитером российского газа в будущем оставалась Украина. 

22 августа, спустя два дня после встречи с Путиным, Меркель проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По итогам встречи с Меркель в июле украинский президент заявил, что у него и канцлера Германии разные взгляды относительно «Северного потока – 2». 

Ранее по теме: Путин и Меркель обсудят Украину и Белоруссию в ходе встречи в Москве

Оба визита Меркель состоятся в преддверии выборов нового канцлера ФРГ. В октябре 2018 г. Меркель заявила, что не собирается переизбираться на пост канцлера Германии после того, как в 2021 г. закончится ее четвертый срок в этой должности. Причиной решения стали неудачи Христианско-демократического союза (ХДС) на последних нескольких региональных выборах. Пост канцлера Меркель заняла в 2005 г. и была переизбрана на четвертый срок в марте 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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