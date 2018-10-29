Меркель объявила об уходе с поста канцлера после 2021 года

Markus Schreiber / AP

Ангела Меркель не собирается переизбираться на пост канцлера Германии после того, как в 2021 г. закончится ее четвертый срок в этой должности. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине. Также, по ее словам, она не будет переизбираться в качестве лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и депутата бундестага.

Причиной решения стали неудачи ХДС на последних нескольких выборах. Меркель признала неудовлетворительными для партии прошедшие в это воскресенье выборы в ландтаг (местный парламент) в земле Гессен. Несмотря на победу, ХДС показал, как отмечал Bloomberg, «историческое падение поддержки». В сентябре 2017 г. по итогам выборов в бундестаг — парламент Германии — возглавляемый Меркель альянс ХДС с Христианско-социальным союзом набрал всего 33%. До февраля нынешнего года партиям не удавалось договориться о коалиционном правительстве.

«И как канцлер, и как председатель партии я несу ответственность как за успехи, так и за поражения. Служить Германии и ее гражданам — моя задача. Я не была рождена канцлером и никогда не забываю этого», — подчеркнула Меркель в своем выступлении в понедельник.

Пост канцлера Меркель заняла в 2005 г. и была переизбрана на четвертый срок в марте этого года. Лидером ХДС она стала в 2000 г. и переизбиралась девять раз. По данным агентства DPA, которое ссылается на источники, Меркель займет должность в Евросоюзе. Источники Reuters в ХДС эту информацию не подтвердили. В своем выступлении Меркель заявила, что не собирается претендовать на любые политические посты.

Две проблемы, которые она назвала ключевыми для себя в оставшиеся три года на посту канцлера, — сложности в отношениях между США и Россией, а также Brexit.

Меркель подтвердила, что за пост лидера ХДС будут бороться Аннегрет Крамп-Карренбауэр, генеральный секретарь партии, а также депутат, член ХДС Йенс Шпан. Она не поддержала ни одну из кандидатур. «Я рассматриваю это как открытие, как фазу возможностей. Это приятный процесс», — отметила она. Выборы нового главы ХДС запланированы на декабрь.

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