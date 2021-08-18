Путин и Меркель обсудят Украину и Белоруссию в ходе встречи в Москве

«Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», — цитирует ТАСС Зайберта. Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Афганистане, он сказал: «Из этого я исхожу».