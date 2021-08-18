Путин и Меркель обсудят Украину и Белоруссию в ходе встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят в ходе встречи в Москве 20 августа ситуацию на Украине, в Белоруссии и Афганистане, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», — цитирует ТАСС Зайберта. Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Афганистане, он сказал: «Из этого я исхожу».
Кроме того, будет затронута тема «Северного потока — 2». Как отметил Зайберт, для Германии очень важно, чтобы транзитером российского газа в будущем оставалась Украина. По его словам, Берлин будет выступать за это. В программу визита Меркель также входит возложение венка у Могилы Неизвестного солдата.
13 августа Зайберт рассказал, что 20 августа Меркель посетит Москву, где у нее состоится встреча с президентом Путиным. 22 августа канцлер ФРГ посетит Киев.
Ранее Путин и Меркель во время телефонного разговора обсудили продление соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа в ЕС. Перед этим США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода. Одним из условий отказа США от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.