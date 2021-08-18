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Путин и Меркель обсудят Украину и Белоруссию в ходе встречи в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят в ходе встречи в Москве 20 августа ситуацию на Украине, в Белоруссии и Афганистане, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», — цитирует ТАСС Зайберта. Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Афганистане, он сказал: «Из этого я исхожу».

Кроме того, будет затронута тема «Северного потока — 2». Как отметил Зайберт, для Германии очень важно, чтобы транзитером российского газа в будущем оставалась Украина. По его словам, Берлин будет выступать за это. В программу визита Меркель также входит возложение венка у Могилы Неизвестного солдата.

13 августа Зайберт рассказал, что 20 августа Меркель посетит Москву, где у нее состоится встреча с президентом Путиным. 22 августа канцлер ФРГ посетит Киев.

Ранее Путин и Меркель во время телефонного разговора обсудили продление соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа в ЕС. Перед этим США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода. Одним из условий отказа США от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.

Ранее по теме: Меркель посетит Россию и Украину с разницей в два дня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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