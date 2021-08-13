Меркель посетит Россию и Украину с разницей в два дня
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву 20 августа, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге.
«В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы», – сказал Зайберт (цитата по ТАСС). По его словам, очевидно, что Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным. 22 августа канцлер ФРГ посетит Киев.
В пресс-службе Кремля рассказали, что в ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы развития сотрудничества России и ФРГ в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.
Ранее Путин и Меркель обсудили возможность продления контракта на транзит газа через Украину после 2024 г., внутриукраинский кризис и завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Меркель в июле заявил, что у него и канцлера Германии разные взгляды относительно «Северного потока – 2». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее рассказал журналистам о намерении украинского президента добиться остановки этого проекта в ходе переговоров с Меркель.