Меркель посетит Россию и Украину с разницей в два дня

Ранее Путин и Меркель обсудили возможность продления контракта на транзит газа через Украину после 2024 г., внутриукраинский кризис и завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Меркель в июле заявил, что у него и канцлера Германии разные взгляды относительно «Северного потока – 2». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее рассказал журналистам о намерении украинского президента добиться остановки этого проекта в ходе переговоров с Меркель.