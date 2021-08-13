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Меркель посетит Россию и Украину с разницей в два дня

Ведомости

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву 20 августа, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге.

«В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы», – сказал Зайберт (цитата по ТАСС). По его словам, очевидно, что Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным. 22 августа канцлер ФРГ посетит Киев.

В пресс-службе Кремля рассказали, что в ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы развития сотрудничества России и ФРГ в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Ранее Путин и Меркель обсудили возможность продления контракта на транзит газа через Украину после 2024 г., внутриукраинский кризис и завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Меркель в июле заявил, что у него и канцлера Германии разные взгляды относительно «Северного потока – 2». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее рассказал журналистам о намерении украинского президента добиться остановки этого проекта в ходе переговоров с Меркель. 

Ранее по теме: Путин и Меркель обсудили продление соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных