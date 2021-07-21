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Путин и Меркель обсудили продление соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Ведомости

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили продление соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа в ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.

«В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 г.», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин и Меркель также обсудили внутриукраинский кризис, завершение строительства газопровода «Северный поток-2» и наводнение в Германии.

«Путин выразил соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлёкшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. Федеральный канцлер ФРГ со своей стороны выразила надежду, что в самое ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии», — передает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа США от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.

В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 г.

Ранее по теме: Госдеп подтвердил договоренность с Германией по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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