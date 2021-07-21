Путин и Меркель обсудили продление соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили продление соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа в ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.
«В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 г.», — говорится в сообщении.
В ходе разговора Путин и Меркель также обсудили внутриукраинский кризис, завершение строительства газопровода «Северный поток-2» и наводнение в Германии.
«Путин выразил соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлёкшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. Федеральный канцлер ФРГ со своей стороны выразила надежду, что в самое ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии», — передает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа США от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.