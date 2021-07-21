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Госдеп подтвердил договоренность с Германией по «Северному потоку — 2»

Ведомости

США и Германия достигли договоренности по газопроводу «Северный поток — 2», заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, отметив, что детали сообщат позже.

«Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей», — цитирует ТАСС Нуланд.

По ее словам, Германия обязалась принимать меры в отношении России в случае, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в середине июля, однако они не смогли уладить разногласия по данному проекту. 19 июля о том, что власти США и Германии достигли соглашения касательно дальнейшей реализации проекта строительства «Северного потока – 2», сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечалось, что в центре договоренностей – продвижение энергетической независимости Украины. Согласно договоренности, Германия якобы гарантирует, что Россия «не может использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию агентства, заявил, что Кремль не располагает деталями соглашения, которое Вашингтон и Берлин заключили по газопроводу.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.

Ранее по теме: В Кремле не знают деталей сделки США и ФРГ по «Северному потоку – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных