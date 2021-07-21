Госдеп подтвердил договоренность с Германией по «Северному потоку — 2»
США и Германия достигли договоренности по газопроводу «Северный поток — 2», заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, отметив, что детали сообщат позже.
«Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей», — цитирует ТАСС Нуланд.
По ее словам, Германия обязалась принимать меры в отношении России в случае, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в середине июля, однако они не смогли уладить разногласия по данному проекту. 19 июля о том, что власти США и Германии достигли соглашения касательно дальнейшей реализации проекта строительства «Северного потока – 2», сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечалось, что в центре договоренностей – продвижение энергетической независимости Украины. Согласно договоренности, Германия якобы гарантирует, что Россия «не может использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию агентства, заявил, что Кремль не располагает деталями соглашения, которое Вашингтон и Берлин заключили по газопроводу.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.