В Кремле не знают деталей сделки США и ФРГ по «Северному потоку – 2»

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в середине июля, однако они не смогли уладить разногласия по данному проекту. Они сошлись во мнении о том, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа.