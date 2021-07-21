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В Кремле не знают деталей сделки США и ФРГ по «Северному потоку – 2»

Ведомости

Кремль не располагает деталями соглашения, которое Вашингтон и Берлин заключили по газопроводу «Северный поток – 2», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что тема "Северного потока" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ. Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание с Вашингтоном, в остальном деталями мы пока не располагаем», — сказал Песков.

19 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти США и Германии достигли соглашения касательно дальнейшей реализации проекта строительства «Северного потока – 2». The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что о соглашении будет объявлено сегодня. В центре договоренностей – продвижение энергетической независимости Украины. Так, соглашение гарантирует, что Россия «не может использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны».

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в середине июля, однако они не смогли уладить разногласия по данному проекту. Они сошлись во мнении о том, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа.

Ранее по теме: Bloomberg сообщил детали соглашения Германии и США по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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