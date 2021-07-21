В Кремле не знают деталей сделки США и ФРГ по «Северному потоку – 2»
Кремль не располагает деталями соглашения, которое Вашингтон и Берлин заключили по газопроводу «Северный поток – 2», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что тема "Северного потока" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ. Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание с Вашингтоном, в остальном деталями мы пока не располагаем», — сказал Песков.
19 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти США и Германии достигли соглашения касательно дальнейшей реализации проекта строительства «Северного потока – 2». The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что о соглашении будет объявлено сегодня. В центре договоренностей – продвижение энергетической независимости Украины. Так, соглашение гарантирует, что Россия «не может использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны».
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в середине июля, однако они не смогли уладить разногласия по данному проекту. Они сошлись во мнении о том, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа.