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Глава «Нафтогаза» заявил о риске войны с Россией при остановке транзита газа

Ведомости

Прекращение транзита российского газа через Украину значительно увеличивает риск «полномасштабной войны» и военного вторжения России, заявил журналистам глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. 

«Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока — 2», — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, военного вторжения России. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого»,— сказал Витренко (цитата по «РИА Новости») . 

По его мнению, продление контракта с «Газпромом» «не является достаточной гарантией». «Но при этом мы говорим, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта»,— добавил глава компании.

Ранее «Газпром» забронировал 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн кубометров в сумме за весь месяц. 

Заключенный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. При этом контракт позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле, мае и июне также отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины».

«Газпром» до конца текущего года поставит по достраиваемому газопроводу «Северный поток – 2» 5,6 млрд куб. м газа, сообщила компания 19 августа. 

Ранее по теме: Владимир Путин пообещал Ангеле Меркель сохранить украинский транзит газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных