Глава «Нафтогаза» заявил о риске войны с Россией при остановке транзита газа
Прекращение транзита российского газа через Украину значительно увеличивает риск «полномасштабной войны» и военного вторжения России, заявил журналистам глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока — 2», — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, военного вторжения России. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого»,— сказал Витренко (цитата по «РИА Новости») .
По его мнению, продление контракта с «Газпромом» «не является достаточной гарантией». «Но при этом мы говорим, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта»,— добавил глава компании.
Ранее «Газпром» забронировал 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн кубометров в сумме за весь месяц.
Заключенный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. При этом контракт позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле, мае и июне также отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины».
«Газпром» до конца текущего года поставит по достраиваемому газопроводу «Северный поток – 2» 5,6 млрд куб. м газа, сообщила компания 19 августа.