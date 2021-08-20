Владимир Путин пообещал Ангеле Меркель сохранить украинский транзит газа

Действующий контракт по транзиту газа через Украину был заключен в 2019 г. на пять лет. Он предусматривает прокачку 225 млрд куб. м газа. Тариф за транзит рассчитан по ставке $2,66 за 1000 куб. м газа на 100 км. Кроме того, в договоре прописано условие «качай или плати», согласно которому с «Газпрома» взимается фиксированная плата, даже если компания поставила меньше газа. Соглашение позволяет российской компании бронировать и дополнительные мощности, но в этом случае ставка за транзит будет выше базовой – в зависимости от сроков в 1,1–1,5 раза. В 2020 г. «Газпром» вместо предусмотренных договором 65 млрд куб. м прокачал лишь 55,8 млрд куб. м.