Владимир Путин пообещал Ангеле Меркель сохранить украинский транзит газа

Владимир Путин пообещал Ангеле Меркель сохранить украинский транзит газаНо эксперты считают, что после 2024 года его объемы неизбежно упадут
Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы. Об этом сообщил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Мы не можем написать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе», – подчеркнул президент.
Путин также заверил Меркель, что Россия в полном объеме выполнит договоренности по украинскому транзиту даже после ухода канцлера ФРГ в отставку.
В свою очередь, канцлер Германии сообщила, что кроме вопроса о продлении действующего договора о транзите российского газа через Украину после 2024 г. она также обсудила с Путиным назначение спецпредставителем Германии по транзиту газа на Украину Георга Графа Вальдерзее.
«Мы говорили о документе, согласованном ФРГ и США, и мы с президентом обсудили, что Георг Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком по транзиту газа через Украину после 2024 года. Такова его задача. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать», – приводит «Интерфакс» слова Меркель.
В июле Меркель и президент США Джо Байден подписали совместное заявление о «Северном потоке – 2». Германия обязуется принимать меры, если российская сторона будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны. В документе подчеркивалась заинтересованность сторон в продлении действующих условий транзита российского газа через Украину на 10 лет, до 2029 г.
Владимир Путин также сообщил, что строительство «Северного потока – 2» близится к завершению, осталось проложить последние 15 км на морском участке. Он также обратил внимание, что маршрут нового газопровода почти на 2000 км короче, чем транзит через Украину. «И это намного дешевле, чем транзит через украинский канал», – добавил глава государства.
Президент России отметил, что в связи с активным развитием в Европе «зеленой» повестки под вопросом оказывается не только объем поставок, но и сам их факт. Тем не менее, Путин подчеркнул, что у европейских потребителей на данный момент нет более надежного источника энергии, чем российский природный газ.
Что такое «Северный поток – 2»
Прокладываемый по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток – 2» проходит через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Точкой входа газопровода в море станет район Усть-Луги в Ленинградской области, а выйдет он на берег в ФРГ в районе Грайфсвальда (недалеко от точки выхода действующего газопровода «Северный поток»). Оператор проекта – учрежденная «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG, в финансировании также участвовали французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. В 2017 г. весь проект оценивался в $9,5 млрд. Проектная мощность двух ниток «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м газа в год.
Действующий контракт по транзиту газа через Украину был заключен в 2019 г. на пять лет. Он предусматривает прокачку 225 млрд куб. м газа. Тариф за транзит рассчитан по ставке $2,66 за 1000 куб. м газа на 100 км. Кроме того, в договоре прописано условие «качай или плати», согласно которому с «Газпрома» взимается фиксированная плата, даже если компания поставила меньше газа. Соглашение позволяет российской компании бронировать и дополнительные мощности, но в этом случае ставка за транзит будет выше базовой – в зависимости от сроков в 1,1–1,5 раза. В 2020 г. «Газпром» вместо предусмотренных договором 65 млрд куб. м прокачал лишь 55,8 млрд куб. м.
Транзитный договор имеет очень жесткие условия, и «Газпром» не заинтересован в его продлении после 2024 г., полагает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он подчеркнул, что это не означает отказа от прокачки газа через Украину, но «Газпром» постарается заменить долгосрочные контракты с жесткими условиями на аукционы, при которых компания сможет гибко бронировать необходимые объемы. По мнению Юшкова, после ввода «Северного потока – 2» и истечения транзитного договора в 2024 г. объемы прокачки российского газа через Украину не превысят 15 млрд куб. м в год.
Иную оценку объемов украинского транзита приводит замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, если сохранится текущий уровень спроса на газ в Европе, а газотранспортная система Украины будет работоспособна, то речь может идти о 30 млрд куб. м в год. Он также полагает, что «Газпром» будет стремиться заменить фиксированные контракты аукционом. Эксперт отметил, что при любом раскладе минимальный объем транзита газа через Украину сохранится.
Фролов обратил внимание, что суммарный объем обходных газопроводов «Газпрома» («Северный поток», «Северный поток – 2», «Голубой поток», «Турецкий поток») на данный момент составляет около 167,5 млрд куб. м. Это сопоставимо с объемами поставок компании в дальнее зарубежье в первой половине 2010-х гг. «Сегодня мы наблюдаем тенденцию, при которой ключевая роль в экспорте газа отводится обходным газопроводам, а такие направления как «Ямал – Европа» (транзит через Польшу. – «Ведомости») и Украина, становятся вторичными. Их используют для прокачки дополнительных объемов, если основные газопроводы не справляются с увеличением спроса», – подчеркнул эксперт.
Последние несколько дней цены на газ в Европе демонстрировали падение при любых новостях на тему запуска «Северного потока – 2». 18 августа цены упали примерно на 10% (до $509 за 1000 куб. м) после того, как немецкий газотранспортный оператор Gascade опубликовал ошибочные данные о якобы начавшихся поставках газа. После обнародования планов «Газпрома» до конца текущего года прокачать по «Северному потоку – 2» 5,6 млрд куб. м газа цены на голландском хабе TTF упали, по данным платформы Refinitiv, до $499 за 1000 куб. м.