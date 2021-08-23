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МИД России пока не будет исключать талибов из списка террористов

Ведомости

Россия не будет торопиться исключать талибов («Талибан» — зоргнаизация апрещена в России) из списка террористических организаций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИДа Олега Сыромолотова. 

«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал он.

Дипломат напомнил, что на сегодняшний день движение талибов «заявило о завершении боевых действий, амнистии правительственным чиновникам и гражданам страны, обслуживавшим контингенты США и НАТО, подтвердило планы соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы и приступило к наведению общественного порядка, подтвердив гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

Процесс вывода движения «Талибан» из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН, объяснял ранее глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и находится сейчас с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали.

Падение Кабула произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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