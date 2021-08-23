МИД России пока не будет исключать талибов из списка террористов
Россия не будет торопиться исключать талибов («Талибан» — зоргнаизация апрещена в России) из списка террористических организаций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИДа Олега Сыромолотова.
«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал он.
Дипломат напомнил, что на сегодняшний день движение талибов «заявило о завершении боевых действий, амнистии правительственным чиновникам и гражданам страны, обслуживавшим контингенты США и НАТО, подтвердило планы соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы и приступило к наведению общественного порядка, подтвердив гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.
Процесс вывода движения «Талибан» из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН, объяснял ранее глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и находится сейчас с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали.
Падение Кабула произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.