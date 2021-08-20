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МИД Казахстана отказался признавать «Талибан»

Ведомости

МИД Казахстана не признает движение «Талибан» (запрещено в РФ) и продолжает внимательно следить за развитием ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казахстана Акана Рахметуллина.

«Талибан» мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, которое было опубликовано в наших национальных СМИ. В Казахстане мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в этой стране», — сказал Рахметуллин, отвечая на вопрос о позиции Казахстана в отношении «Талибана».

19 августа МИД Казахстана заявил, что необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана должно стать создание инклюзивного и репрезентативного правительства в этой стране, уважение прав национальных меньшинств и женщин, недопущение присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, а также соблюдение международного права.

Россия в свою очередь выступает за общенациональный диалог в Афганистане и приветствует заявление «Талибана» о готовности к переговорам с другими политическими силами в стране. Об этом ранее говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. Процесс вывода «Талибана» из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН, заявлял глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Ранее по теме: Лавров приветствовал заявление «Талибана» о готовности к переговорам

15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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