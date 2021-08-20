МИД Казахстана отказался признавать «Талибан»

19 августа МИД Казахстана заявил, что необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана должно стать создание инклюзивного и репрезентативного правительства в этой стране, уважение прав национальных меньшинств и женщин, недопущение присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, а также соблюдение международного права.



Россия в свою очередь выступает за общенациональный диалог в Афганистане и приветствует заявление «Талибана» о готовности к переговорам с другими политическими силами в стране. Об этом ранее говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. Процесс вывода «Талибана» из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН, заявлял глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.