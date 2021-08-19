Лавров приветствовал заявление «Талибана» о готовности к переговорам
Россия выступает за общенациональный диалог в Афганистане и приветствует заявление запрещенной в России террористической организации «Талибан» о готовности к переговорам с другими политическими силами в стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана (Амруллы) Салеха и Ахмада Масуда... И в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана, точно так же и сейчас», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД правительства национального единства Ливии Наджлой Манкушом.
«А также мы приветствовали заявление талибов о том, что они хотят вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане. Уже анонсирована встреча с участием Абдуллы Абдуллы, председателя высшего совета национального примирения, с участием Хамида Карзая, бывшего президента Афганистана, и с участием председателя партии исламского возрождения Хекматияра», — добавил глава ведомства.
По словам Лаврова, Москва исходит из того, что все участники этой группы объявили о своем желании встречаться и договариваться в интересах афганского народа, Россия намерена всячески поощрять такие процессы.
15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, почти все высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.