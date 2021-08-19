Лавров приветствовал заявление «Талибана» о готовности к переговорам

«Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана (Амруллы) Салеха и Ахмада Масуда... И в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана, точно так же и сейчас», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД правительства национального единства Ливии Наджлой Манкушом.