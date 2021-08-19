Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Лавров приветствовал заявление «Талибана» о готовности к переговорам

Ведомости

Россия выступает за общенациональный диалог в Афганистане и приветствует заявление запрещенной в России террористической организации «Талибан» о готовности к переговорам с другими политическими силами в стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана (Амруллы) Салеха и Ахмада Масуда... И в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана, точно так же и сейчас», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД правительства национального единства Ливии Наджлой Манкушом.

«А также мы приветствовали заявление талибов о том, что они хотят вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане. Уже анонсирована встреча с участием Абдуллы Абдуллы, председателя высшего совета национального примирения, с участием Хамида Карзая, бывшего президента Афганистана, и с участием председателя партии исламского возрождения Хекматияра», — добавил глава ведомства.

По словам Лаврова, Москва исходит из того, что все участники этой группы объявили о своем желании встречаться и договариваться в интересах афганского народа, Россия намерена всячески поощрять такие процессы.

15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, почти все высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

Ранее по теме: Эрдоган заявил о готовности Турции к сотрудничеству с «Талибаном»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных