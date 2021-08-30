В МИДе заявили об «охоте» США за россиянами за рубежом
Власти США с 2008 г. ведут «охоту» за российскими гражданами в третьих странах, чтобы затем экстрадировать их в США, уже произошло 50 таких случаев, заявил в интервью «РИА Новости» уполномоченный МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США», — сказал Лукьянцев.
Когда россияне в США предстают перед системой правосудия, правоохранительные органы оказывают на них сильное давление, пытаются склонить их к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, потому что это может помочь им смягчить наказание.
«В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер», — отметил Лукьянцев.
Также власти США используют другие методы воздействия на россиян, например, не предоставляют своевременную медпомощь или вообще отказывают в ней, даже при тяжелых хронических заболеваниях. Наиболее вопиющими случаями Лукьянцев назвал дела Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной, которая уже находится в России.