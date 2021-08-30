В МИДе заявили об «охоте» США за россиянами за рубежом

Власти США с 2008 г. ведут «охоту» за российскими гражданами в третьих странах, чтобы затем экстрадировать их в США, уже произошло 50 таких случаев, заявил в интервью «РИА Новости» уполномоченный МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.