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В МИДе заявили об «охоте» США за россиянами за рубежом

Ведомости

Власти США с 2008 г. ведут «охоту» за российскими гражданами в третьих странах, чтобы затем экстрадировать их в США, уже произошло 50 таких случаев, заявил в интервью «РИА Новости» уполномоченный МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США», — сказал Лукьянцев.

Когда россияне в США предстают перед системой правосудия, правоохранительные органы оказывают на них сильное давление, пытаются склонить их к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, потому что это может помочь им смягчить наказание.

«В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер», — отметил Лукьянцев.

Также власти США используют другие методы воздействия на россиян, например, не предоставляют своевременную медпомощь или вообще отказывают в ней, даже при тяжелых хронических заболеваниях. Наиболее вопиющими случаями Лукьянцев назвал дела Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной, которая уже находится в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных