Reuters сообщил о перехвате ПВО США пяти ракет в аэропорту Кабула
Системы противоракетной обороны США перехватили пять ракет, выпущенных по аэропорту Кабула утром 30 августа, сообщил Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
По данным афганских СМИ, на которых ссылается Reuters, ракеты были выпущены с задней части транспортного средства. По данным информационного агентства Pajhwok, несколько ракет попали в разные районы Кабула. В первоначальных сообщениях не говорилось о потерях США в результате ракетной атаки, однако информация может измениться, сказал собеседник издания.
США и союзники эвакуировали из Афганистана около 114 400 человек, в том числе иностранцев и уязвимых афганцев. Два американских чиновника сообщили изданию, что эвакуация продолжится и 30 августа. Приоритет будет отдан людям, которые находятся в зоне повышенного риска. Американские военные должны покинуть аэропорт 31 августа, после чего он перейдет под контроль «Талибана» (запрещенная на территории РФ террористическая организация).
26 августа у аэропорта Кабула произошел взрыв. В результате погибли 13 американских военнослужащих и десятки афганцев. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой».
В ночь на 28 августа США нанесли авиаудар с помощью дрона в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Через два дня США отчитались о ликвидации двух главарей ИГ при авиаударе в Афганистане, писал Reuters. После удара, нанесенного американским дроном, по данным CNN, в Кабуле погибли девять человек, в том числе шесть детей.
Накануне у аэропорта Кабула прогремел еще один взрыв. По информации источников Reuters, удар был нанесен США, его целью были боевики, связанные с группировкой «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). Представитель американской стороны сообщил, что удар был нацелен на автомобиль, перевозивший террористов-смертников из ИГ, передает Associated Press. Эти боевики планировали вновь атаковать аэропорт Кабула. По данным агентства Asvaka, в результате удара погибли два человека. Как отмечает Ariana News, жертвами атаки стали шесть человек, в том числе четверо детей.