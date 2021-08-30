Reuters сообщил о перехвате ПВО США пяти ракет в аэропорту Кабула

Накануне у аэропорта Кабула прогремел еще один взрыв. По информации источников Reuters, удар был нанесен США, его целью были боевики, связанные с группировкой «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). Представитель американской стороны сообщил, что удар был нацелен на автомобиль, перевозивший террористов-смертников из ИГ, передает Associated Press. Эти боевики планировали вновь атаковать аэропорт Кабула. По данным агентства Asvaka, в результате удара погибли два человека. Как отмечает Ariana News, жертвами атаки стали шесть человек, в том числе четверо детей.