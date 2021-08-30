Песков назвал вопрос пересмотра статуса «Талибана» преждевременным
Вопрос о пересмотре статуса «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) является преждевременным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока преждевременна такая постановка вопроса. Президент Путин и МИД, наши коллеги, говорили, что конечно мы склоняемся к тому, что надо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что нужно рассмотреть заново правовой статус «Талибана». Представитель Кремля напомнил, что в данный момент не сформирована структура руководства Афганистана.
«Пока идет очень непростой этап, связанный с завершением или продолжением завершения эвакуации иностранцев оттуда и афганцев, которые решили покинуть страну. Происходит опасный процесс, связанный нахождением на территории Афаганистана террористических группировок и элементов. Поэтому очень важно посмотреть, какие будут первые шаги "Талибана", руководства, потом уже можно будет делать какие-то выводы», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
26 августа Песков заявил, что приход «Талибана» к власти в Афганистане является де-факто совершившимся процессом. Комментируя ситуацию в Афганистане, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за общенациональный диалог в Афганистане и приветствует заявление «Талибана» о готовности к переговорам с другими политическими силами в стране.
17 августа с представителями движения встретился посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. По его словам, встреча была посвящена исключительно вопросам безопасности посольства. Он также отмечал, что в Афганистане «альтернативы талибам нет», движение контролирует всю страну. Процесс вывода движения «Талибан» из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета безопасности ООН, объяснял ранее глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.