Песков назвал вопрос пересмотра статуса «Талибана» преждевременным

«Пока преждевременна такая постановка вопроса. Президент Путин и МИД, наши коллеги, говорили, что конечно мы склоняемся к тому, что надо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что нужно рассмотреть заново правовой статус «Талибана». Представитель Кремля напомнил, что в данный момент не сформирована структура руководства Афганистана.