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Песков назвал вопрос пересмотра статуса «Талибана» преждевременным

Ведомости

Вопрос о пересмотре статуса «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) является преждевременным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока преждевременна такая постановка вопроса. Президент Путин и МИД, наши коллеги, говорили, что конечно мы склоняемся к тому, что надо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что нужно рассмотреть заново правовой статус «Талибана». Представитель Кремля напомнил, что в данный момент не сформирована структура руководства Афганистана.

«Пока идет очень непростой этап, связанный с завершением или продолжением завершения эвакуации иностранцев оттуда и афганцев, которые решили покинуть страну. Происходит опасный процесс, связанный нахождением на территории Афаганистана террористических группировок и элементов. Поэтому очень важно посмотреть, какие будут первые шаги "Талибана", руководства, потом уже можно будет делать какие-то выводы», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

26 августа Песков заявил, что приход «Талибана» к власти в Афганистане является де-факто совершившимся процессом. Комментируя ситуацию в Афганистане, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за общенациональный диалог в Афганистане и приветствует заявление «Талибана» о готовности к переговорам с другими политическими силами в стране.

17 августа с представителями движения встретился посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. По его словам, встреча была посвящена исключительно вопросам безопасности посольства. Он также отмечал, что в Афганистане «альтернативы талибам нет», движение контролирует всю страну. Процесс вывода движения «Талибан» из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета безопасности ООН, объяснял ранее глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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