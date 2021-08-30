ЦИК попросил суд отменить регистрацию 9 кандидатов в Госдуму от «Яблока»

26 августа ЦИК аннулировал регистрацию кандидата Льва Шлосберга от партии «Яблоко». ЦИК тогда же принял решение об обращении в ВС с административными исками об отмене регистрации некоторых членов «Партии роста». «Решения приняты в связи с полученной из Центрального банка России информацией о наличии у кандидатов иностранных финансовых инструментов», — отмечалось в сообщении ЦИК.