В НАТО оценили возможность вступления Украины в альянс во время войны

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — добавил Винников. От отметил, что в НАТО заинтересованы в том, чтобы «агрессивные действия РФ» оставались для альянса красной линией. НАТО, по словам Винникова, может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами.