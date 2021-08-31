В НАТО оценили возможность вступления Украины в альянс во время войны
В Вашингтонском договоре НАТО нет нормы, которая бы запрещала вступление страны в альянс во время войны на ее территории, сообщил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников в интервью «Европейской правде».
«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — добавил Винников. От отметил, что в НАТО заинтересованы в том, чтобы «агрессивные действия РФ» оставались для альянса красной линией. НАТО, по словам Винникова, может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами.
«Что касается практических шагов — после российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения», — рассказал он. Учения Sea Breeze, которые прошли в этом году, стали крупнейшими в истории, в них приняли участие более 30 стран.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи членов НАТО заявил, что для вступления в альянс Киев должен решить проблему коррупции в стране. Байден отметил, что конфликт на юго-востоке Украины не помешает ее вступлению в НАТО. 14 июня члены альянса подтвердили решение принять Украину в НАТО, которое было принято в 2008 г. в Бухаресте, но конкретных сроков не назвали.