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В НАТО оценили возможность вступления Украины в альянс во время войны

Ведомости

В Вашингтонском договоре НАТО нет нормы, которая бы запрещала вступление страны в альянс во время войны на ее территории, сообщил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников в интервью «Европейской правде».

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — добавил Винников. От отметил, что в НАТО заинтересованы в том, чтобы «агрессивные действия РФ» оставались для альянса красной линией. НАТО, по словам Винникова, может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами.

«Что касается практических шагов — после российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения», — рассказал он. Учения Sea Breeze, которые прошли в этом году, стали крупнейшими в истории, в них приняли участие более 30 стран.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи членов НАТО заявил, что для вступления в альянс Киев должен решить проблему коррупции в стране. Байден отметил, что конфликт на юго-востоке Украины не помешает ее вступлению в НАТО. 14 июня члены альянса подтвердили решение принять Украину в НАТО, которое было принято в 2008 г. в Бухаресте, но конкретных сроков не назвали.

Ранее по теме: На Украине объяснили невступление страны в ЕС и НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных