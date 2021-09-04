В Кабмине Украины заявили о готовности США участвовать в решении конфликта в Донбассе
Вашингтон готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
«Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности», – рассказала она (цитата по «Интерфаксу»).
Вице-премьер, добавила, что с сегодняшнего дня ситуация на востоке Украины будет обсуждаться не только в рамках т.н. «Нормандского формата», но и при участии США.
Ранее правительства Украины и США подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве, сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского по итогам его визита в США. Ключевое внимание будет уделяться сотрудничеству в энергетике, включая поддержку целей Украины по энергетическому переходу и декарбонизации, в инфраструктуре, развитии цифровой экономики, оборонной сфере, кибербезопасности и здравоохранении.
Кроме того, в Вашингтоне американской делегацией и украинским военно-технологическим концерном «Укроборонпром» подписаны три соглашения на общую сумму $2,5 млрд.