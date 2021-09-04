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В Кабмине Украины заявили о готовности США участвовать в решении конфликта в Донбассе

Ведомости

Вашингтон готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности», – рассказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер, добавила, что с сегодняшнего дня ситуация на востоке Украины будет обсуждаться не только в рамках т.н. «Нормандского формата», но и при участии США.

Ранее правительства Украины и США подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве, сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского по итогам его визита в США. Ключевое внимание будет уделяться сотрудничеству в энергетике, включая поддержку целей Украины по энергетическому переходу и декарбонизации, в инфраструктуре, развитии цифровой экономики, оборонной сфере, кибербезопасности и здравоохранении.

Кроме того, в Вашингтоне американской делегацией и украинским военно-технологическим концерном «Укроборонпром» подписаны три соглашения на общую сумму $2,5 млрд. 

Ранее по теме: США помогут Украине против России, но осторожно
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных