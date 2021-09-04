В Кабмине Украины заявили о готовности США участвовать в решении конфликта в Донбассе

«Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности», – рассказала она (цитата по «Интерфаксу»).