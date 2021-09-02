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США помогут Украине против России, но осторожно

Политические запросы Киева удовлетворены незначительно
Глеб Мишутин
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский не дали совместной пресс-конференции после переговоров / Getty Images via AFP

Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского 1 сентября в Вашингтоне заняли два часа вместо ранее запланированных 45 минут и завершились подписанием декларации. На этом визит Зеленского в Америку, начавшийся 31 августа, не закончился – украинский президент полетел в Калифорнию для встречи с руководителями технологических гигантов Amazon, Applе и SpaceX.

В опубликованной после переговоров декларации (совместной пресс-конференции не было) среди прочего перечислены заключенные во время визита меморандумы и соглашения. Так, США объявили о новом пакете военной помощи (бесплатных поставок) на Украину военного имущества на сумму $60 млн, включая противотанковые ракеты Javelin.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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