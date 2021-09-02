США помогут Украине против России, но осторожно

Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского 1 сентября в Вашингтоне заняли два часа вместо ранее запланированных 45 минут и завершились подписанием декларации. На этом визит Зеленского в Америку, начавшийся 31 августа, не закончился – украинский президент полетел в Калифорнию для встречи с руководителями технологических гигантов Amazon, Applе и SpaceX.