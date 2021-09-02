Байден объявил об окончании эры военной экспансии США

По словам президента США, «мы видели, как миссия по борьбе с терроризмом в Афганистане – сдерживание террористов и прекращение атак – трансформировалась в борьбу с повстанцами, построение государства – в попытку создать демократический, сплоченный и единый Афганистан, то, что никогда не делалось афганцами на протяжении многих веков».