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Байден объявил об окончании эры военной экспансии США

Но обещал продолжить борьбу за демократию мягкими методами
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Джо Байден после окончательного вывода войск счел эвакуацию из Афганистана успехом, а войну там – неудачей /SAUL LOEB / AFP

Президент США Джо Байден, выступая с заявлением о причинах вывода войск из Афганистана, сделал историческое заявление: «Это решение по Афганистану касается не только Афганистана. Речь идет о завершении эры крупных военных операций по переустройству (remaking – англ.) других стран».

По словам президента США, «мы видели, как миссия по борьбе с терроризмом в Афганистане – сдерживание террористов и прекращение атак – трансформировалась в борьбу с повстанцами, построение государства – в попытку создать демократический, сплоченный и единый Афганистан, то, что никогда не делалось афганцами на протяжении многих веков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных