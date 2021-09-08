ЦИК пообещал аккредитовать СМИ-иноагенты для освещения выборов
СМИ, которые признаны в России иностранными агентами, не будут поражены в правах, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитует их для освещения предстоящих выборов 19 сентября, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«У них (СМИ-иноагентов. — Ред.) будут такие же права освещать. Подчеркиваю: не вмешиваться, а освещать на любом избирательном участке процесс голосования. Просто они должны сообщать, кто они такие», — заявила Памфилова в эфире телеканала НТВ. Она выразила надежду, что СМИ-иноагенты «будут добросовестно освещать» голосование.
Сейчас в реестре СМИ-иноагентов значатся 18 изданий, в том числе «Медуза», «Дождь», «Важные истории», «Проект», VTimes (закрыто) и другие, 25 человек и четыре компании. Последние основаны физлицами, признанными СМИ-иноагентами, чтобы выполнить требования закона о создании юрлиц, от лица которых Минюст будет получать финансовую отчетность.
В конце августа редакции ряда российских СМИ обратились к властям с требованием отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях, исключить из соответствующих реестров всех туда попавших и прекратить административные и уголовные дела против журналистов. В Кремле в ответ допустили корректировку закона об иноагентах.
В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва, а также заксобраний ряда регионов и их глав. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.