ЦИК пообещал аккредитовать СМИ-иноагенты для освещения выборов

«У них (СМИ-иноагентов. — Ред.) будут такие же права освещать. Подчеркиваю: не вмешиваться, а освещать на любом избирательном участке процесс голосования. Просто они должны сообщать, кто они такие», — заявила Памфилова в эфире телеканала НТВ. Она выразила надежду, что СМИ-иноагенты «будут добросовестно освещать» голосование.