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ЦИК пообещал аккредитовать СМИ-иноагенты для освещения выборов

Ведомости

СМИ, которые признаны в России иностранными агентами, не будут поражены в правах, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитует их для освещения предстоящих выборов 19 сентября, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«У них (СМИ-иноагентов. — Ред.) будут такие же права освещать. Подчеркиваю: не вмешиваться, а освещать на любом избирательном участке процесс голосования. Просто они должны сообщать, кто они такие», — заявила Памфилова в эфире телеканала НТВ. Она выразила надежду, что СМИ-иноагенты «будут добросовестно освещать» голосование.

Сейчас в реестре СМИ-иноагентов значатся 18 изданий, в том числе «Медуза», «Дождь», «Важные истории», «Проект», VTimes (закрыто) и другие, 25 человек и четыре компании. Последние основаны физлицами, признанными СМИ-иноагентами, чтобы выполнить требования закона о создании юрлиц, от лица которых Минюст будет получать финансовую отчетность.

В конце августа редакции ряда российских СМИ обратились к властям с требованием отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях, исключить из соответствующих реестров всех туда попавших и прекратить административные и уголовные дела против журналистов. В Кремле в ответ допустили корректировку закона об иноагентах.

Ранее по теме: Кремль рассмотрит предложения СМИ по поправкам в закон об иноагентах

В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва, а также заксобраний ряда регионов и их глав. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных