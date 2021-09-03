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Кремль рассмотрит предложения СМИ по поправкам в закон об иноагентах

Ведомости

Кремль рассмотрит обращение ряда СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иностранных агентах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

По словам пресс-секретаря президента, обращение конструктивное, это уже не требование. До этого, комментируя получение Кремлем соответствующего обращения, Песков заявил, что там не согласны с формулировкой «преследование», речь идет о применении положений закона об иноагентах в отношении СМИ.

Редакции ряда российских СМИ, включая Forbes, телеканал «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), «Новую газету» и ряд других, 27 августа обратились к руководству страны с требованием отменить законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, исключить из реестров таких организаций всех туда попавших и прекратить незаконные административные и уголовные дела против журналистов.

20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Всего в реестре Минюста СМИ-иноагентов 25 человек — журналистов и общественных деятелей, а также 18 изданий. В этом году в список иноагентов также попали «Медуза», «Проект», VTimes и другие, причем последнему пришлось закрыться.

Ранее по теме: Чем грозит подписчикам и журналистам «Дождя» его включение в реестр иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных