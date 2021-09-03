Кремль рассмотрит предложения СМИ по поправкам в закон об иноагентах
Кремль рассмотрит обращение ряда СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иностранных агентах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
По словам пресс-секретаря президента, обращение конструктивное, это уже не требование. До этого, комментируя получение Кремлем соответствующего обращения, Песков заявил, что там не согласны с формулировкой «преследование», речь идет о применении положений закона об иноагентах в отношении СМИ.
Редакции ряда российских СМИ, включая Forbes, телеканал «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), «Новую газету» и ряд других, 27 августа обратились к руководству страны с требованием отменить законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, исключить из реестров таких организаций всех туда попавших и прекратить незаконные административные и уголовные дела против журналистов.
20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Всего в реестре Минюста СМИ-иноагентов 25 человек — журналистов и общественных деятелей, а также 18 изданий. В этом году в список иноагентов также попали «Медуза», «Проект», VTimes и другие, причем последнему пришлось закрыться.