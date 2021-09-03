Кремль рассмотрит предложения СМИ по поправкам в закон об иноагентах

20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Всего в реестре Минюста СМИ-иноагентов 25 человек — журналистов и общественных деятелей, а также 18 изданий. В этом году в список иноагентов также попали «Медуза», «Проект», VTimes и другие, причем последнему пришлось закрыться.