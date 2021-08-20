Чем грозит подписчикам и журналистам «Дождя» его включение в реестр иноагентов

Член президентского совета по правам человека Павел Гусев заявил «Ведомостям», что для него включение «Дождя» в реестр – «сверхнеожиданная новость». СПЧ обсуждает варианты действий, в том числе заявление в адрес руководства страны, чтобы «обратить на такие случаи внимание». «Я бы не сказал, что «Дождь» оппозиционный канал, – отметил Гусев. – Это информационный канал. И из того, что говорит ряд членов СПЧ, я могу сказать, <…> что существовать с этим [статусом] достаточно сложно. Но для кого-то даже почетно».