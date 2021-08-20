Чем грозит подписчикам и журналистам «Дождя» его включение в реестр иноагентов

Чем грозит подписчикам и журналистам «Дождя» его включение в реестр иноагентовПомимо телеканала Минюст признал иноагентами журналистов «Важных историй»
Телеканал «Дождь», вещающий в России с 2010 г., включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. С 20 августа все материалы «Дождя» распространяются с соответствующей маркировкой, указывающей, что они изготовлены СМИ-иноагентом. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил «Интерфаксу», что узнал о включении СМИ в реестр из СМИ.
Минюст должен прислать документы в течение трех дней, но в них не будут указаны конкретные основания для признания «Дождя» иноагентом, только ссылка на соответствующую статью закона о СМИ, говорит юрист Галина Арапова. Уточнить основания можно будет только в случае обжалования решения ведомства – в судебном процессе, сказала она.
«Дождь» – это «первое российское СМИ без иностранных юрлиц под капотом, которое которое попало в этот реестр», – говорит Арапова. Основанием для этого решения стала ч. 7 ст. 6 закона о СМИ, считает юрист. Эта норма позволяет признавать СМИ-иноагентами тех, кто получает финансирование из-за рубежа, распространяя информацию от уже включенных в реестр СМИ-иноагентов (сейчас их всего 43, говорится на сайте Минюста).
Это первый случай, когда российское ООО включают в такой реестр, говорит один из авторов закона о СМИ, юрист Михаил Федотов. Причем, отметил Федотов, телеканал «Дождь» зарегистрирован в Роскомнадзоре в качестве российского СМИ: «А такой категории, как российское СМИ, выполняющее функции иностранного агента, в законе нет».
Как считает Арапова, в данном случае поводом для признания СМИ-иноагентом стала не «основная» работа самого канала. Минюст мог обратить внимание на монетизацию YouTube-канала «Дождя» или на поступившие из-за границы пожертвования, отмечает она.
Для самого телеканала «Дождь» статус иностранного агента влечет указание на производимых им материалах маркировки, утвержденной Роскомнадзором, что они выпущены иностранным агентом, объясняет юрист Павел Чиков. Также «Дождь» должен будет предоставлять ежеквартальную отчетность в Минюст и проводить ежегодный аудит.
На журналистов «Дождя» подобные требования о маркировке любых собственных сообщений сейчас не распространяются, говорит Чиков: «Они не должны указывать, в том числе в соцсетях, что работают в структуре, признанной иностранным агентом. Это же касается и подписчиков – для них последствий нет». Обязанность маркировки возлагается только на самого иностранного агента, говорит юрист.
На всех материалах, распространяемых ООО «Телеканал «Дождь», теперь нужно ставить маркировку, и за отступление от закона на ООО «Телеканал Дождь» могут наложить штраф, говорит Федотов. «Но ведь этот телеканал может выпускать и другое ООО», – отметил он. Для зрителей и подписчиков «Дождя» этот статус ничего значить не будет, подтверждает Федотов.
Возможны последствия для сотрудников, допускает Арапова. Если они продолжат получать деньги от «Дождя» и участвовать в изготовлении или распространении контента СМИ-иноагента, то их по решению Минюста можно включить в тот же в реестр. Потенциальными кандидатами на попадание в реестр являются не только журналисты, но и другие работники «Дождя», которые участвуют в создании материалов, к примеру, операторы, говорит Арапова.
Член президентского совета по правам человека Павел Гусев заявил «Ведомостям», что для него включение «Дождя» в реестр – «сверхнеожиданная новость». СПЧ обсуждает варианты действий, в том числе заявление в адрес руководства страны, чтобы «обратить на такие случаи внимание». «Я бы не сказал, что «Дождь» оппозиционный канал, – отметил Гусев. – Это информационный канал. И из того, что говорит ряд членов СПЧ, я могу сказать, <…> что существовать с этим [статусом] достаточно сложно. Но для кого-то даже почетно».
Также 20 августа в реестр были включены журналисты проекта «Важные истории».